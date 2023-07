Innbrot i butikk på Møhlenpris

To menn er arresterte etter eit innbrot i ein butikk på Møhlenpris i Bergen. Dei to skal ha knust ei rute for å ta seg inn i butikken, men har ifølgje politiet ikkje fått med seg noko spesielt av verdi. Dei er også mistenkte for å ha knust ei rute i ein annan butikk.