Innbrot i Bergen Kino

Politiet er like før klokka seks torsdag morgon på plass på kinoen i Magnus Barfots gate i Bergen, der dei har fått meldingar om innbrotsalarm og lydar frå ein vektar.

– Me har teke kontroll på ei kvinne no, så får me sjå om det er fleire der inne, seier operasjonsleiar Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt.