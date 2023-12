Initiativ for raskare klimakutt i skipsfarten

Statsminister Jonas Gahr Støre og USAs klimautsending, John Kerry har lansert eit internasjonalt initiativ for å få ned utsleppa frå skipsfarten.

– Med The Green Shipping Challenge viser me at mange land og shippingindustrien meiner alvor med å kutta i klimagassutsleppa frå skipsfarten, seier Støre.

I juli vedtok FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) eit mål om nullutslepp for internasjonal skipsfart i 2050.