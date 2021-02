Ingen vil ta ansvar for bryggja på eigedomen til Gunnar

Tysdag fortalde NRK om Gunnar Bygnes, som vakna opp til at nokon hadde sett opp ei ulovleg bryggje på eigedomen hans.

Sidan har telefonen ringt.

– Det har vore heilt enorm respons. Eg har knapt hatt tid til anna enn å svare på telefonar, seier han.

Lensmannen i kommunen ville etterforske saka, men både statsadvokaten og politisjefane i Bergen meinte saka ikkje var viktig nok.

– Strir mot den allmenne rettsoppfatning

Ørjan Hjortland er leiar for Politiets Fellesforbund i Vest politidistrikt. Han seier vedtaket om å leggje saka vekk «strir mot den allmenne rettsoppfatning».

– Når lokalt politi seier at dei både ønskjer og har moglegheit til å etterforske, er det underleg at påtalemakta i Bergen skal hindre dette. Dette er ei openbert viktig sak for innbyggjarane.

KRITISK: Ørjan Hjortland er leiar for politiets fellesforbund i Vest politidistrikt, og meiner saka bør bli etterforska. Foto: Karoline Finnema / NRK

I vedtaket til statsadvokaten heiter det at det må vere «ein forholdsmessighet mellom forholdets alvor og den nødvendige etterforskingsinnsats» og at denne type saker som regel «må finne sin løysing utanfor rettspleien».

Det argumentet kjøper ikkje Hjortland.

– Eg kan ikkje sjå at det vil vere verken resurskrevjande eller vanskeleg. Her er det nokon som har tatt seg ulovleg til rette på andre sin eigedom, seier han.

Dette er reglane for strandsona i dag Ekspandér faktaboks Etter plan- og bygningslovas § 1-8 er det byggeforbod innanfor 100-metersbeltet i strandsona. Dette er eit generelt forbod som også omfattar å dele eigedomar. Vedtekta har som formål å ta særleg omsyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Men ifølgje statlege planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsona kan kommunane gjere unntak ved å gi dispensasjon, eller å ta prosjekt med i ein overordna plan. Fylkesmennene kan gripe inn dersom dei meiner at dispensasjonssøknadar bryt med lova. Reglane for unntaka varierer mellom sone 1, 2 og 3. Sone 1 er strengast og her skal ein unngå dispensasjonar. I sone 2 skal ein unngå dispensasjonar i område med høgt byggepress i strandsona. I sone 3 kan ein berre tillate bygging etter ei konkret vurdering ut frå lokale forhold.

– Vil ikkje bli gjort noko spesielt frå vår side

I verste fall må Gunnar Bygnes sjølv ta kostnaden ved å fjerne bryggja, som strandlova seier er ulovleg sett opp.

Men Hyllestad-ordførar Kjell Eide (Ap) signaliserer at Bygnes skal sleppe å uroe seg for akkurat det.

– Vi har ingen planar om det.

Men heller ikkje han vil kontakte politiet eller statsadvokaten.

– Eg kan ikkje tenke meg at det vil bli gjort noko spesielt frå vår side per no.

I 2019 slo Gulating lagmannsrett fast at ei flytebryggje i kommunen var ulovleg og måtte fjernast. Bryggja var sett opp av eit tysk ektepar, som varsla at dei ville ta saka til Høgsterett.

KOMMUNEN: Ordførar i Hyllestad, Kjell Eide (Ap), fortel at dei ikkje har planar om å gripe inn for å få fjerna brygga. Foto: Raymond Lidal / NRK

Politiet: – Start hjå kommunen

– Dette er ei sak vi bør diskutere med lokalt politi. Det bør jo her, som ofte ellers, vere eit spørsmål om det er andre måtar å løyse saka på enn å lage ei straffesak, skriv Gunnar Fløystad, leiar for påtaleeininga i Vest politidistrikt i ein epost til NRK.

Han skriv at eit viktig tema for dei er å ha ein så lik praksis som mogleg i heile distriktet, men likevel med opning for å ta lokale omsyn.

I første omgang sender han ballen tilbake til kommunen.

– Eit kanskje vel så godt alternativ kunne kanskje vore å starte hjå kommunen, i alle fall dersom utgangspunktet er brot på plan- og bygningslova. Så antek eg at kommunen har verkemiddel som kunne vore prøvd først, skriv Fløystad.

Grunneigar Bygnes seier han vil vente for å sjå om dei skuldige melder seg.

– Eg gir det to-tre veker, seier han.