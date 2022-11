Ingen vil gjenopprette

Fleire kommunar ynskjer meir politi, seier politimeister Kaare Songstad i Vest politidistrikt. Men ingen av kommunane i Sogn og Fjordane har kontakta staten for å be om gjenoppretting av tidlegare lensmannskontor, skriv Fjordenes Tidende. Songstad seier inntrykket han sit att med er at politiet har gjort ein god jobb med politireforma, og at også politiet sjølve i stor grad er nøgde med endringane.