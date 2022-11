Ingen tekne for promillekøyring i Førde

Ingen av dei 50 sjåførane som laurdag vart kontrollerte for promille i Førde fekk reaksjonar frå politiet. For tre av sjåførane gav promilletestaren utslag for såkalla lågpromille, promille mellom 0,0 og promillegrensa på 0,2 promille alkohol i blodet.