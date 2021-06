Ingen smittede i Bergen: – Veldig snart kan vi legge pandemien helt bak oss

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bergen kommune opplyser søndag at det ikke er registrert noen nye smittetilfeller i kommunen det siste døgnet.

Dette har ikke skjedd siden 25. august i fjor.

– Det er svært gledelig at vi kan rapportere om null registrerte nysmittede siste døgn. Veldig snart kan vi legge pandemien helt bak oss, sier helsebyråd Beate Husa.

Også byrådsleder Roger Valhammer, gleder seg over at ingen personer har testet positivt for covid-19 det siste døgnet.

– Dette er helt knall i padden. Det er rett og slett et lyspunkt å se smittetallene så lave, mens vaksinetallene skyter fart. Nå må vi fortsatt være flinke til å følge regler og anbefalinger, sånn at vi kan ta Bergen tilbake igjen.

FORNØYDE: Byrådsleder Roger Valhammer og helsebyråd Beate Husa er svært fornøyde med smittetallene. Foto: Marit Hommedal / NTB

Flere vaksineres

Husa legger til at stadig større vaksineleveranser og en høy vilje blant bergenserne til å vaksinere seg, gjør at tiden fremover ser langt lysere ut.

– Innen første uken i august tar vi sikte på at alle over 18 år har fått tilbud om vaksine.

Også sjef for Bergen legevakt, Dagrun Linchausen, gleder seg over nyheten.

– Dette kan tyde på at vi har klart å slå ned smittebølgen. Nå gjelder det å fortsette å følge smittevernrådene fremover mens vi vaksinerer alle innbyggere. Da kan vi holde på den gode situasjonen.

Søndag er det heller ingen innlagte ved sykehusene i Helse Bergen. Det har vært få eller ingen innlagte ved sykehusene i bergensområdet den siste tiden.

VAKSINASJON: Sentralbadet i Bergen sentrum er en av flere vaksinestasjoner i Bergen. Foto: NRK

Færre testet seg: – Skyldes lav smitte i samfunnet

To av testsentrene i Bergen kommune var stengt på lørdag. Totalt testet 696 personer seg i løpet av lørdagen.

Det er litt færre enn normalt. Til sammenlikning testet 1175 personer seg fredag.

Linchausen mener dette henger sammen med lite smitte i samfunnet.

– Jeg tror årsakssammenhengen er at det er mindre smitte i samfunnet, og derfor er det færre som tester seg. Det er ikke slik at det er lave smittetall fordi få tester seg.

Hun presiserer at testtallene fra lørdag, vil kommunen rapportere om på mandag.

– Svarene vi fikk i går, referer seg til testing på fredag. Da hadde vi fullt testtilbud.

1188 personer testet seg i snitt hver dag i uke 21.

GLAD LEGEVAKTSJEF: Sjef ved Bergen legevakt, Dagrun Linchausen, er glad for at ingen har testet positivt i Bergen det siste døgnet. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Lørdag ble det registrert åtte nye smittede i Bergen. Antall nye smittede hvert døgn har vært lavt i Bergen den siste tiden. Tallet har i over en uke vært under ti.

– Jeg tro ikke det er villsmitte i samfunnet. Det ville vi oppdaget. De fleste smittede den siste tiden har enten vært nærkontakter eller importsmitte, sier legevaktsjefen.

Så langt er totalt 6.671 personer i Bergen kommune blitt smittet av koronaviruset.