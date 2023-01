Ingen skadd i trafikkuhell i Etne

E134 på Haukelivegen mellom Etne og Håland blir no stengd ein kort periode på grunn av bilberging. Her var det eit trafikkuhell like før klokka 16.00, men ingen av dei tre personane i bilen kom til skade. Sjåføren av bilen blir politimeld for brot på vegtrafikklovens paragraf 3.