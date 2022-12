Ingen problem i trafikken – så langt

Vegtrafikksentralen Vest har ikkje fått meldingar om uhell eller problem måndag morgon. Men temperaturen skal stiga, og det er meldt nedbør i løpet av føremiddagen.

Det er gult farevarsel for heile Vestlandet om fare for is, på grunn av regn som frys på bakken. Det vil vera lokale forskjellar.

Farevarselet har fleire gode tips:

– Vær ekstra oppmerksam, fordi isen kan vera vanskeleg å sjå. Vurder bruk av broddar. Beregn ekstra tid til transport og køyring. Bruk riktige dekk og køyr etter forholda.