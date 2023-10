Ingen pengar til nytt Griegakademi: – Det er ein stor skuffelse

Det er ikkje foreslått finansiering til bygging av nytt Griegakademi i neste års statsbudsjett.

Griegakademiet er ein del av Universitetet i Bergen og har studieprogram innan musikk og komposisjon, musikkvitskap, musikkterapi og PPU.

Rektor ved UiB, Margareth Hagen er skuffa.

– Det er ein stor skuffelse for UiB og dramatisk for Griegakademiet at det ikkje har kome pengar til byggestart i dette budsjettet. Dagen etter at heile Noreg feira Nobelprisen til Jon Fosse, er det trist å sjå at regjeringa ikkje anerkjenner kulturlivet på Vestlandet på same måte, seier Hagen.