Ingen pengar til Griegakademiet

Eit nytt Griegakademi kjem til å kosta i underkant av ein milliard kroner. Etter planen skulle det stått klart i 2026. Men heller ikkje på dette statsbudsjettet er det funne plass til det lenge planlagte universitetsløftet i Bergen. SV foreslo 28 millionar i startløyvingar på sitt alternative budsjett. Universitetsrektor Margareth Hagen seier til BT at ho ikkje er overraska. – I oppløpet til budsjettforhandlingane stilte regjeringa ganske uventa krav om ein KS2, ein ekstra kvalitetssikring, og det er me no i gang med, seier ho. Rektoren tolkar dette som at regjeringa vil vera klare med pengane når denne kvalitetskontrollen er gjennomført.