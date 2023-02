Ingen kvotefri gaupejakt i 2023

Det blir ikkje opna for kvotefri gaupejakt i Vestland i 2023. Det har Rotviltnemnda vedteke, skriv Statsforvaltaren. Bakgrunnen er lite skadeomfang dei seinare åra, og at gaupebestanden på landsbasis er under bestandmålet for arten. Rotviltnemnda vil vurdera på nytt før sesongen 2024.