– Dette er veldig alvorleg. No hastar det med å få på plass ei heilt ny ordning som styrer kvalitet og innhald ved barnebustadar.

Det seier Barneombod Inga Bejer Engh.

Ho viser til NRK si sak denne veka, der det vart avslørt at 8 av 10 bustadar for barn og unge med spesielle behov bryt lova.

Tala kjem frå Helsetilsynet, som i år gjennomfører eit nasjonalt tilsyn ved fleire avlastingsbustadar.

Lovbrota går ut på manglande journalføring og dårleg tilrettelegging for borna.

Sist det vart ført ein liknande tilsyn var i 2009. For 14 år sidan.

– Funna var dei same som i år. Det viser at det er ingen som tar tak i dette, seier Engh.

Ingen krav til årlege tilsyn

Tilsynet er til for å kontrollera at alt er som det skal, og at lovar og reglar blir følgd.

For mange offentlege institusjonar er det lovpålagt å føra tilsyn ved jamne mellomrom. Ved barnevernsinstitusjonar, for eksempel, skal Statsforvaltaren føra tilsyn to gongar i året.

Då pratar dei med tilsette, bebuarar og leiinga for å sikra at alt går føre seg slik regelverket krev.

For avlastingsbustadar for barn og unge med spesielle behov finst ikkje eit slikt krav.

Det vil Barneombodet ha slutt på.

– Korleis kan me leva med at funksjonshemma barn har dårlegare vern og rettsvern enn funksjonsfriske, spør ho.

Ho legg til:

– Det må vera konkrete, lovpålagde rammer for kva ein bustad skal tilby barna. Her må regjeringa ta ansvar, seier ho.

Det nasjonale tilsynet ved avlastingsbustadar gjeld ut året. Til no er det levert inn 34 rapportar til Helsetilsynet. Nokre av dei er ikkje offentlege, på grunn av tausheitsplikt.

– Viktig at kommunane lærer av tilsyna

Statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning-Arnesen (Ap), seier dei først og fremst er glade for at det vart ført eit nasjonalt tilsyn, sjølv om resultata er skuffande.

Ho innrømmer at 14 år mellom kvart tilsyn er lang tid, men at det ikkje er planar om å endra tilsynsordninga.

Rønning-Arnesen seier det er opp til fagetatane å vurdera når det skal utførast tilsyn ved ulike helse- og omsorgsinstitusjonar. Det er eit system som fungerer godt, meiner ho. Foto: Olav Døvik

– Kva vil regjeringa gjere for å sikra at barn med spesielle behov får den omsorga dei har krav på?

– Det handlar om bemanning og å lytta til familiane sine behov. Og så er det ekstremt viktig at kommunane følger opp og lærer av tilsyna som no er gjort.

– Men korleis skal ein kontrollera at det blir følgt opp, om det går 14 nye år til neste tilsyn?

– 14 år er for lenge når me ser kva som er avdekka. Det er eit behov for gode og betre tenester i dei bustadane som er så nødvendig dei familiane som nyttar seg av det.

Oliver Paus har ein sjeldan kromosomfeil som gjere at han ikkje kan prata eller eta fast føde. Men han elskar PlayStation. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Ber om svar frå barneministeren

I den første NRK-saka om det nasjonale tilsynet kunne ein lesa om 12 år gamle Oliver Paus.

Han får hjelp av ein app for å gjere seg forstått, men avlastingsbustaden, som han bur i annan kvar helg, brukar ikkje appen.

Familie- og barnepolitisk talskvinne i Frp, Silje Hjemdal, har sendt eit skriftleg spørsmål til barne- og familieminister Kjersti Toppe som følge av NRK sine avsløringar.

Hjemdal sit på Stortinget for Frp og har bede barneministeren om å svara på korleis ho skal sikra at funksjonshemma barn får den hjelpa dei har rett på. Foto: Ida Yasin ANdersen

– Saka om Oliver var rett og slett hjarteskjerande og uakseptabel. Eg forventar at ministeren tar alarmen på alvor og kjem på bana, seier ho.

Også Frp-kollega Laila Reiertsen har engasjert seg. Ho sit i kommunestyret i Bjørnafjorden kommune, som har ansvar for avlastingsbustaden til Oliver.

– Eg har fått meldingar frå fortvila foreldre. Me kan ikkje ha det sånn at tilsyn avdekkjer så alvorlege lovbrot. Kvalitetssikring av tenestene må vera i fokus heile tida, seier ho.