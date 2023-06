Ingen forbod mot jonsokbål i Sunnfjord og Kinn

Regnskyllet siste døgnet minskar faren for brann i terrenget i Vestland. No opphevar Sunnfjord brann og redning forbodet mot jonsokbål. – Innmelde bålbrenningar kan gjennomførast som planlagt, skriv kommunen på sine nettsider. Dei minner også om å vise aktsemd for å hindre brann, og frårår elles all bruk av eld i skog, utmark og innmark. Også Kinn kommune går vekk frå forbodet mot jonsokbål.