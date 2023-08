Ingen farevarsel i Vestland

Vestland sine to siste farevarsel som følge av ekstremvêret «Hans» blei fjerna i dag føremiddag. I morgontimane var det framleis gult farevarsel for jord-, sørpe- og flaumskred i Lærdal og Årdal kommune. No har Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) fjerna dette.