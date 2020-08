Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I den vesle kommunen like vest for Hardangervidda er det berre éin grunnskule. Lægreid skule har om lag 100 elevar i 1.-10. klasse.

Men første skuledag fekk ein tilsett symptom og testa seg for covid-19. Svaret som stadfesta koronasmitte kom tysdag. Dermed blir elevane utestengde.

Ingen elevar er nærkontakt

Kommuneoverlege Rita Høvset seier 16 av dei 28 tilsette ved skulen har vore i nærkontakt med den smitta. Dei 16 er no i karantene fram til og med måndag 24. august.

– Den smitta var ikkje på jobb denne veka, men jobba førre veke i samband med planleggingsdag. Vedkommande har ikkje hatt elevkontakt denne veka, seier ho.

Dei 16 nærkontaktane blir testa i dag og i morgon, men det er ikkje planar om å testa alle 28 tilsette.

STENGT: Ein koronasmitta tilsett gjer at skulen for alle grunnskuleelevar i Eidfjord er stengt. Foto: Tale Hauso / NRK

Samfunnskritiske yrke

Når over halvparten av dei tilsette er nærkontaktar i karantene og éin er påvist smitta, måtte skulen stenga.

– Då klarte vi ikkje å halda oppe noka form for undervisning i dag.

Tysdag klokka 11 er det avgjort at det ikkje blir undervisning før tidlegast neste tysdag.

– Så sant ikkje fleire får påvist smitte, håpar me å opna skulen att då. Men barn med foreldre i samfunnskritiske yrke får uansett høve til å vera på skulen også denne veka, seier Høvset.

IKKJE ELEVKONTAKT: – Den smitta skuletilsette har ikkje vore i kontakt med elevar, seier kommuneoverlege Rita Høvset. Foto: Privat

Fleire kommunar råka

Ho opplyser at også Voss og Ullensvang kommunar har vore involvert og har gjort sin del av smittesporinga, fordi den smitta har også vore der.

Dette smittetilfellet er det same som Voss herad rapporterte om tysdag, fordi personen bur i Voss, men jobbar på Lægreid skule.

Vedkommande har vore på ferie på Vestlandet, men smittekjelda er ikkje klarlagt.

Den smitta skuletilsette er det første covid-19-tilfellet med tilknyting til Eidfjord sidan epidemien kom til landet.

Foto: Tale Hauso / NRK

Kort skuledebut i Oslo og Trondheim

Heile første trinn ved Singsaker skole i Trondheim må i karantene og er stengt etter at ein av foreldra til ein av dei 55 førsteklassingane har fått påvist koronasmitte.

– Det var en foresatt som testet positivt for covid-19 i går. Etter dialog med smittevernkontoret, er nå hele førstetrinn satt i en midlertidig karantene i påvente av prøvesvar fra smittevernkontoret, sier rektor ved skolen, Sten Frode Solvang.

Førsteklassingene rakk altså bare å gå på skolen i to dager, før de måtte hjem igjen.

Også ti ansatte er satt i karantene.

– Dette ble avklart seint i går kveld, så jeg har ikke fått snakket direkte med elevene, men jeg kan bare tenke meg til at det var en stor nedtur for ungene i første klasse, sier Solvang.

Også rektoren i karantene. Det er fortsatt usikkert når førsteklassingene og rektoren får komme tilbake til skolen.

I KARANTENE: 55 førsteklassingar ved Singsaker skole må i karantene etter at ein av foreldra på trinnet har fått påvist koronasmitte. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Oslo-skule stengt ut veka

Også ved Nordtvet skole i Oslo fekk førsteklassingane berre to skuledagar før dei måtte bli heime. Der held 1. trinn stengt ut veka etter at ein tilsett fekk påvist koronasmitte, skriv VG.

Skolen opplyser at det berre er vaksne som skal ha vore i nærkontakt med den tilsette. Desse er i karantene i ti dagar frå siste kontakt med den smitta.

– Med dei opplysningane me sit på no, tar me sikte på ordinær skule og AKS for 1. trinn frå og med måndag 24. august, skriv skulen.

Undervisninga for dei andre trinna går som normalt, og skulen understrekar at det er reingjort grundig.

Andre stengingar