Ingen bybanevedtak med det første

Arbeiderpartiets Rune Bakervik sier at det er en rekke spørsmål som må avklares, og at det er vanskelig å anslå noe tidshorisont.

Bergen Arbeiderparti kommer derfor ikke til å ha noen vedtak klare før samferdselsutvalget i Vestland fylke har møte i morgen onsdag.

Byrådet har flertall for å legge banen i tunnel og kutte to underjordiske stoppesteder. Pr i dag er reguleringsplanen vedtatt med at banen skal gå over Bryggen, men både fylket og kommunen må være enige.