– Den merksemda det har vore kring vala dei tok på måndag er ganske mykje straff i seg sjølv.

Det seier dagleg leiar i Brann, Vibeke Johannesen, når NRK møter ho på laget si treningsøkt torsdag.

Ho forklarar at alle spelarane er klare for kampen søndag, og stadfester difor at ingen vil bli utestengt som ein konsekvens av oppførselen.

Merksemda ho refererer til gjeld oppslaga knytt til tolv av brannspelarane sitt nachspiel inne på Brann Stadion natt til tysdag.

Spelarar skjerma for media

NRK fekk ikkje snakke med nokon av spelarane under treningsøkta torsdag. Berre Johannessen og sportsleg leiar Jimmi Nagell Jacobsen møtte pressa.

Grunnen er at leiinga vil beskytte spelarane før søndagens kamp mot Sandefjord.

– Spelarane har beklaga, og er veldig leie seg for dei vala dei tok med å bryte dei interne retningslinjene, seier Johannesen som ikkje vil kommentere ytterlegare på dialogen mellom leiinga og spelarane.

MEDIAJAG: Trenar Eirik Horneland meiner spelarane blør godt etter vala dei tok natt til tysdag. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Trenar Eirik Horneland fortel til NRK at spelarane er prega av situasjonen. Horneland er spesielt kritisk til media si handtering av saka.

– Media jakter dei heile vegen. Spelarane har dumma seg kraftig ut, og må blø for det. Og no blør dei godt.

– Den straffen dei får no, med å henge på tørk og blir jaga av media, det er den verste straffen. Og det kan fort vera nok, seier trenaren torsdag.

– Tok dårlege val

Det var natt til tysdag at tolv brannspelarar tok seg inn i Brann Stadion saman med fleire kvinner.

Til Dagbladet opplyser klubben at det var snakk om sju kvinner som var med på festen.

Spelarane skal ha drukke alkohol medan dei opphald seg på området. Leiaren har tidlegare sagt til NRK at klubben og leiinga er skuffa over spelarane sin oppførsel.

Johannesen ynskjer ikkje å kommentere noko av det som skjedde den natta ytterlegare.

– Dette er vaksne menneske som har Brann Stadion som arbeidsplass. Nokon av dei tok nokre dårlege val natt til tysdag. Det har dei skjønt og beklaga, seier Brann sin leiar.

DÅRLEGE VAL: Dagleg leiar Vibeke Johannesen seier spelarane har beklaga for det dei har gjort. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Blir koronatesta

Brannspelarane er alle i same kohort, og har følgt strenge smittevernreglar for å hindre smitte innanfor laget.

Ifølge BT var kvinnene spelarane tok med seg til stadionet ikkje ein del av kohorten.

– Me har testa alle spelarane for korona onsdag, og alle hadde negativt resultat, fortel Johannesen som legg til at dei vil bli testa på nytt før kampen søndag.

Trenar Eirik Horneland seier til NRK at han ikkje er uroa for å miste nokon av spelarane til smittekarantene.

– Dei var uforsiktige når dei hadde folk med seg til stadion, og det er ikkje bra. Men no testar me dei, og eliminerer risikoen for smittespreiing.

– Kva tankar har du om kampen på søndag?

– Eg forventar eit revansjesugen brannlag som har lyst å visa at dei står opp for noko anna enn det me blir assosiert med no.