Ingen andre stader er dei flinkare til å parkere

– Det er ikkje nokon som står med nasen feil veg lenger, for å seie det slik, ler Hilmar Høl (Ap).

Han er ordførar i Årdal, inst i Sognefjorden, der «rygg først»-kulturen vart innført som eit HMS-tiltak i 1988.

Ideen starta hos Hydro, som har ein stor fabrikk i Årdal. Sidan vart skikken eksportert til Høyanger og Svelgen – to industristadar i den same delen av landet.

Ein av «rygge-misjonærane» er Arne Werge-Olsen, som tidlegare jobba i Årdal, men i dag er verkssjef ved Elkem-fabrikken i Svelgen.

– Dei tilsette tok dette på strak arm. Det er berre når vi får besøk at det dukkar opp ein eller annan som parkerer feil veg, seier han.

Arne Werge-Olsen seier det er blitt ein vane å rygge på plass når han parkerer. Foto: Elkem

På eit tidspunkt byrja han å ryggje på plass i heimen også.

– Eg ryggar alltid når eg skal parkere. Det er ein positiv vane å ha, seier han.

Ordførar i kommunen, Anne Kristin Førde (Ap) har det på same måte:

– Å rygge er litt automatisert, seier ho.

BERRE PÅ BESØK: Bilen som sto feil veg var ein besøkande som ikkje var kjend med sikkerheitskulturen ved bedrifta. Foto: Kurt Svarstad / Elkem

Midt i Sognefjorden ligg Høyanger, ein anna industristad der oppmodinga om å rygge har spreidd seg frå fabrikkportane til resten av lokalsamfunnet.

– Det er tryggare å rygge, seier ordførar Petter Sortland (Ap).

– Når du reiser att, har du jo «gjort jobben», og kan køyre ut med godt oversyn.

Trafikksikker kommune

– Både Årdal og Høyanger er godkjende som trafikksikre kommunar, seier seniorrådgivar i Trygg Trafikk Vestland Audun Heggestad.

I alt er det 112 kommunar i Noreg som har status som trafikksikker. Trygg Trafikk skriv på sine nettsider at godt trafikksikkerheitsarbeid gir kommunane «bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøgde innbyggjarar».

For å få status som «trafikksikker» er det fleire kriterium kommunane må oppfylle. Blant dei er praksisen med å ryggje inn på parkeringsplassar utanfor skular, barnehagar og kommunehus.

BEST Å RYGGE: – Vi prøver å eliminere ein del ryggeulykker ved å seie at ein skal rygge inn, seier seniorrådgivar i Trygg Trafikk Vestland Audun Heggestad. Foto: Karl Kristian Langeland / NRK

– Eg trur det inspirerer andre kommunar, for vi har veldig mange som har lyst å bli godkjend som trafikksikker. På denne måten lagar vi gode haldningar om trafikksikkerheit, seier Heggestad.

Prisen for årets trafikksikkerhetskommune 2020 gjekk til Rollag kommune i Buskerud.

– Kommunen er eit godt forbilde og viser at målretta innsats over tid gir gode resultat, uttala samferdselsminister Knut Arild Hareide då han delte ut prisen.

TRAFIKKSIKKER: – Rollag er eit godt forbilde og viser at målretta innsats over tid gir gode resultat, uttala samferdselsminister Knut Arild Hareide då han delte ut prisen for årets trafikksikkerhetskommune. Foto: Samferdselsdepartementet

Korleis skal ein rygge trygt?

I 2019 var det 57.235 ryggeulykker i Noreg.

Per Lysholt driv Pers Trafikkskole i Førde, og seier at den mest vanlege feilen folk gjer når dei ryggar er at dei ikkje ser seg for.

– Det som er så viktig å gjere før ein skal rygge er å sjå om der er noko eller nokon i vegen, og bruke krypefart. For med ein gong du har det travelt med å rygge så blir det skummelt og ein kan lett bulke bilen din.

Sjølv om hovudregelen er å ryggje på plass, minner han om «det viktigaste er å tenkje seg om».

– Om du til dømes har ein barnevogn bak i bilen, er det ugunstig å rygge-parkere. Difor meiner eg at du må vise skjønn når du skal parkere.