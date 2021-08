Ingebjørg (23) slår alarm om selvmordsgrupper: – De som blir med er yngre og yngre

– Jeg merker at i de lukkede miljøene på Instagram, som jeg fortsatt er en del av, kommer det flere og flere inn. De er yngre og yngre, sier Ingeborg Blindheim.

I lukkede grupper deler unge tanker om selvmord og selvskading. Det viste Blindheim for to år siden i NRK-serien Innafor.

På fritiden overvåket hun ungdommene som sto i fare å begå selvmord. Slik ble hun en livredder for mange unge jenter.

Når slår Blindheim på nytt alarm om hva hun observerer i sosiale medier.

Mener det går for treigt

For ett år siden la regjeringen frem en handlingsplan for forebygging av selvmord. Målet er at ingen skal ta livet sitt i Norge og at at man skal få hjelp.

I 2020 tok 639 personer i Norge sitt eget liv, ifølge tall fra Dødsårsaksregisteret.

– Jeg har blitt kontaktet av både studenter og mennesker som går på ungdomsskoler og videregående skoler. De sier at de ikke har kompetanse om hva som foregår på nett og hvordan de skal håndtere det, sier Blindheim.

Trigger Warning Ekspandér faktaboks Trigger Warning – forkortet TW – er et begrep som brukes i visse miljøer på Instagram for å advare mot sterke bilder eller innhold som kan utløse vonde følelser eller farlige handlinger. Brukerne legger inn uttrykket i biografien for å advare andre før de går inn i profilene deres.

I over ett år har NRK fulgt et nettverk på Instagram der dette uttrykket brukes mye. Unge jenter – de fleste i tenårene – diskuterer selvmord og selvskading, og deler bilder av at de skader seg selv.

I denne perioden har NRK identifisert 15 jenter fra nettverket som har tatt sitt eget liv. I ett tilfelle skjedde dette med fortløpende rapportering på Instagram.

Nettverket er lite kjent i behandlingsmiljøene i Norge. Det finnes også svært lite forskning på området.

I en artikkelserie belyser NRK dette mørke nettverket. Tips oss her. Selvmord er et av de vanskeligste temaene å dekke. Les mer om valgene vi har tatt her: Disse valgene har NRK gjort

Mangler fagfolk

– Jeg forstår godt hun er utålmodig, og det er jeg også, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Han sier problemet er å få rekruttert nok fagfolk raskt nok.

– Det er noe av hovedutfordringen akkurat nå – ikke nødvendigvis pengene, sier han.

Høie sier at det jobbes hardt i barne- og ungdomspsykiatrien med både å hjelpe unge, men også å skaffe flere fagfolk.

– De ansatte har en veldig hektisk arbeidshverdag nå, sier helseministeren.

Helseminister Bent Høie sier arbeidet med å følge opp handlingsplanen for forebygging av selvmord er i gang. Foto: Kamilla Marie Johnsen

Etterlyser «nødknapp»

Blindheim vant Tabuprisen etter å ha delt hva som foregår på Instagram blant unge. Prisen tildeles personer som gjør en innsats for å bedre psykisk helse.

Hun har sett at flere tør å hjelpe nå enn før.

– Det kjipe er at det er ikke vi unge som skal ha dette ansvaret. Jeg får ofte meldinger fra folk både i Norge og i utlandet som sier de skal ta sitt liv. Fortsatt må jeg ringe rundt og prøve å skaffe dem hjelp, sier hun.

Under lanseringen av handlingsplanen for forebygging av selvmord, sa Bent Høie at de ville se på muligheten for å opprette et varslingssystem, en såkalt nødknapp, i sosiale medier.

Hensikten med et slikt verktøy er styrke kompetansen om skadelig innhold på nett for dem som jobber med barn og unge ved at fagfolk raskt skal bli koblet på ved behov.

Ingebjørg Blindheim og Karoline Thorbjørnsen – en av jentene fra det skjulte nettverket – hadde møte om åpenhet om selvmord med Bent Høie i februar 2020. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Ett år senere etterlyser Blindheim fortsatt et slikt verktøy.

– Hadde vi hatt en sånn type nødknapp som jeg kunne trykket på, og så hadde en voksen person med kursing i dette her tatt over, så hadde det vært til veldig stor hjelp, sier Blindheim.

Helseminister Bent Høie sier at utformingen av dette er i gang, og at det har blitt bevilget 10 millioner kroner til felles opplæringsmodul for hjelpetelefonene. Arbeidet med å utforme en slik nødknapp inngår i dette oppdraget, ifølge Høie.