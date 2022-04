– Vi er ikkje heilt nøgde, men begge sider har strekt seg langt, så då må ein vel seie at det er greitt.

Det seier Oddgeir Kvitenes, som jobbar ved Brødrene Aa i Hyen i Gloppen kommune.

Han er blant dei 30.000 arbeidarane som stod klare for å gå ut i streik dersom Fellesforbundet og Norsk Industri ikkje hadde blitt samde i årets lønsoppgjer.

Men nesten eit døgn på overtid, like etter klokka 23.00 fredag kveld, melde partane at dei hadde kome til einigheit.

– Passe nøgd

Fellesforbundet vann fram med hovudkravet sitt om at industritilsette skal få meir å rutte med. Resultatet enda med ei ramme på 3,7 prosent. Prisveksten er venta å kome på 3,3 prosent, noko som betyr at oppgjeret gir ei betring i kjøpekrafta på 0,4 prosentpoeng.

VIKTIG: For dei tilsette ved Brødrene Aa, var det viktig at lønna gjekk opp. Klubbleiar Jon Vidar Storsletten var spent framfor oppgjeret, som altså enda med semje. Foto: Nikolai Akse Helgås / NRK

Kvitenes skulle gjerne sett at dei fekk meir pengar i årets lønsoppgjer.

– Men det var slik det enda denne gongen. Det er uansett godt at vi kom i hamn, for då kan vi halde fram med å jobbe. Bedrifta taper ikkje pengar, og det gjer ikkje vi heller, seier nordfjordingen.

Også på Stord i hjørnesteinsbedrifta Aker Solutions, er dei passeleg nøgde.

Det seier Amram Hadida, som er leiar i verkstadklubben.

– Det er eit brukbart resultatet. Men reint personleg kunne eg tenkt meg at vi lande kring 4 prosent, seier han.

KAN PAKKAST VEKK: Klubbleiar Amram Hadida (til venstre) og nestleiar Finn Madssen på Stord stod klare med streikevestane. Dei fekk dei ikkje bruk for. Foto: Eli Bjelland / NRK

Forventingane var svært høge før lønsoppgjeret, seier klubbleiaren.

– Etter to år med pandemi der mange i industrien har blitt permitterte, var det viktigaste for oss å få opp lønna, seier Hadida.

Han er nøgd med at dei fekk gjennomslag for andre viktige saker også: Arbeidsforholda for offshoretilsette, kompetanseheving for fagarbeidarar, samt at dei fekk løfta dei låglønte.

No står det berre att å sjå kva arbeidarane stemmer for i uravstemminga, legg han til.

– Viktig at industrien går føre

Leiar i Fellesforbundet, Jørn Eggum, var nøgd etter at dei kom i mål med forhandlingane fredag kveld.

– Vi har fått eit økonomisk resultat som gjer at vi får auka kjøpekraft for medlemmane våre, og som gjer at industrien heller ikkje sakkar akterut i konkurransen.

Norsk Industri sin leiar Stein Lier-Hansen sa at resultatet var innanfor dei bedriftene kunne leve med.

– Men eg legg ikkje skjul på, eg skulle heller hatt eit oppgjer som var noko rimelegare. Det er nokon tiandedelar for høgt, seier han.

Victoria De Oliviera, leiar i Fagforbundet Ung er nøgd med oppgjeret.

– Det viktigaste for oss er at industrien har gått føre og laga eit godt grunnlag for at også vi i offentleg sektor kan få det same, seier De Oliviera.

Ho har inntrykk av at partane også er godt nøgde.

– Det er jo å gi og tak i slike oppgjer, seier De Oliviera.