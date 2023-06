Ikkje melding om liknande skader

Leitner som har levert heile stålkonstruksjonen til Voss Gondol seier at dei ikkje har fått melding om liknande skader på andre taubaneanlegg.

Etter ei rutinekontroll i sist veke vart det gjort funn av ein sprekk i eit støttestag på den midtarste av dei tre gondolmastene på banen som går til Hangurstoppen på Voss.

Årsaka til skaden blir etterforska og dette vil ta fleire veker. – Akkurat no fokuserer vi på å reparera denne skaden for å få kabelen i drift igjen, seier Maurizio Todesco, pressetalsmann for Leitner Ropeways. Stålkonstruksjonen av denne typen taubaer er designa for å ha ei levetid på 100 år.