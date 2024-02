Ikkje fleirtal på Stortinget for asylbarn-tiltak

Etter dei mange NRK-avsløringane om asylbarn i Noreg, foreslo SV før jul å vedta ei tiltakspakke for einslege mindreårige asylsøkarar.

Både Barneombodet og Likestillings- og diskrimineringsombodet stilte seg bak tiltaka i høyringsrunden. Men no er det klart at fleirtalet i kommunal- og forvaltiningskomiteen på Stortinget seier nei til forslaget.

SVs Birgit Oline Kjerstad er opprørt.

– Eg er svært skuffa over at Sp og Ap signerer på justisministeren sin påstand om at alt er godt nok. Det er ganske utruleg med høyringssvara, tilsynsavvika og NRK sin dokumentasjonsserie, seier ho.

Sjølv om justisminister Emilie Mehl i eit skriftleg innspel avviser SVs forslag, opnar ho for å sjå på forbetringstiltak på mottak for dei eldste asylbarna.

«Vi (...) vil vurdere å stille enda strengare krav til bemanning, barnefagleg kompetanse og styrke tilsynsordninga, slik at ev. avvik blir fanga opp og utbedra."»