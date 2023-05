Ikke mulig å ta seg opp til Trolltunga

Skjeggedalsvegen i Tyssedal er inntil videre stengt på grunn av ras. En geolog skal nå sjekke faren for nye ras. Veistengningen gjør at det ikke er mulig å ta seg opp til møtepunktet der fotturene til Trolltunga starter. Trolltunga Adventures har akkurat nå en gruppe på vei ned fra Trolltunga. De håper veien snart kan åpnes for trafikk slik at disse kan hentes ned.