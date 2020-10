Han må også betale erstatning til offera i saka, seier bistandsadvokat Tom-Daniel Karlstad til Nettavisen, som var dei som omtala dommen frå Bergen tingrett først.

Den 29 år gamle fotballdommaren var tiltalt på tolv punkt av ulike seksuelle overgrep og misbruk.

Totalt er det 27 fornærma i saka. Fleire av dei fornærma er knytte til fotball- og handballmiljø i bergensområdet.

I sin prosedyre i Bergen tingrett ba aktor Christine Møen Wisløff om ei straff på sju år fengsel.

NRK har forsøkt å få kommentar frå forsvarar og bistandsadvokatar om dommen, men ingen har førebels svara.

AKTOR: Politiadvokat Christine Møen Wisløff i Bergen tingrett. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Seksualisert chat

Under straffesaka vart 29-åringen konfrontert med mange samtalar frå Snapchat og Facebook. Fleire av samtalane blanda dommarpreik og grovt seksualisert innhald.

29-åringen innrømma ei rekkje tilfelle av seksuelle overgrep mot unge gutar og erkjente straffskuld på ti av tolv punkt i tiltalen.

– Eg kan ikkje fatte korleis eg har latt dette få skje. Eg burde vore vaksen, og sagt at eg ikkje kunne vore med på det. Eller endå betre, å gjere noko for aldri hamne i den situasjonen, sa han under rettssaka.

VITNEBOKS: 29-åringen måtte forklare seg om mange forhold i den omfattande saka i Bergen tingrett. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Sentrale roller

Eit av forholda gjeld seksuell omgang med ein mindreårig gut når tiltalte sjølv var 23 år. Mannen møtte guten på ein nettstad, og etablerte eit tillitsforhold med han.

Dei avtalte å møtast heime hos tiltalte.

– Eg har frykteleg vondt av det han har gjennomgått, sa mannen angrande i retten..

29-åringen hadde sentrale roller i NFF Hordaland, mellom anna knytt til administrasjonen av dommarar.

Tiltalte hadde vore med på å rangere dommarar, der han kom med forslag til om dommarar skulle flyttast opp eller ned divisjonar.