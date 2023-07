Ida Holm Neset klar for Viking

Brann og Viking er enige om en overgang for 20 år gamle Ida Holm Neset. Det skriver klubben på sine nettsider.

Holm Neset kom til Sandviken i 2020-sesongen, og var med over da Sandviken ble Brann fra 2021. Nå skal midtbanespilleren fra Stord fortsette karrieren sin i Viking, som leder sin avdeling i 2. divisjon.

– Det er vemodig for å forlate Brann og Bergen etter mange år. Jeg har hatt en fin tid i Brann og er takknemlig for å ha vært del av denne klubben. Jeg har fått mange erfaringer som jeg vil ta med meg videre. Jeg er stolt over å ha spilt i Brann, men ser nå også frem til nye muligheter i Viking, sier Holm Neset til brann.no.

Kontrakten varer ut sommeren 2025.

Midtbanespilleren har vært på banen i Brann-drakten i totalt 26 kamper. Hun har også spilt for barndomsklubben Stord, i tillegg til å ha vært innom Arna-Bjørnar og Åsane på lån.