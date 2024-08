I samtalar om muleg overgang for Baidoo

Fotballspelaren Edmund Baidoo står over søndagens kamp mot Ranheim på Fosshaugane i Sogndal.

– Me er i samtalar med ein internasjonal klubb om ein mogleg overgang for Edmund Baidoo. Det kan diverre ikkje bli gitt meir informasjon inntil vidare, men me informerer i våre kanalar så snart me kan, skriv Sogndal fotballklubb på heimesida si.