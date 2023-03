I retten for ulovleg garnfiske

Ein florømann må møte i retten i mai, tiltalt for brot på lakse- og innlandsfiskelova, skriv Firdaposten. I mai i fjor vart det oppdaga ulovlege garn i nærleiken av Helgøysundet, aust for Florø. Eigaren av garna, ein mann frå Florø, fekk tilbod om å vedta ei førelegg på 6000 kroner og inndraging av garn, for brot på lakse- og innlandslova. Mannen godtok ikkje bota. I september same år vart han varsla av påtalemakta om at saka ville ende opp i retten.