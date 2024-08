I retten for falsk politimelding

Ei kvinne som skal ha vitna falskt om at ho varti utsett for ei valdtekt i Førde sentrum i april i fjor, må i dag møte i Sogn og Fjordane tingrett.

To månader etter at kvinna varsla om valdtekta, enda det med at ho sjølv fekk status som sikta i saka fordi politiet trur ho laug om hendinga, skriv Firda.

Kvinna er også tiltalt for trugslar, men ifølge advokaten hennar Louis Anda, så vedgår ho ikkje straffskuld for noko av tinga ho er tiltalt for.