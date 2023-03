I kontakt med Arbeidstilsynet

Politiet kontaktar no Arbeidstilsynet i samband med ulukka på Ullaland i Naustdal. Det seier politistasjonssjef Dag Fiske. Ein mann fekk i går ettermiddag jordmassar over seg i samband med eit gravearbeid for å setje opp ei kraftmast. Mannen vart frakta til sjukehus. Han skal ikkje vere alvorleg skadd. Tre andre personar var på ulike stader på området i samband med arbeidet, men ingen av dei vart skadde.