– Det er to stadar som peiker seg ut til å få dei lågaste temperaturane, fortel statsmeteorolog Martin Granerud.

Den eine staden er Finnmarksvidda som allereie søndag får merke kulda. Den andre er nordlege og indre strøk på Austlandet som Tynset og Drevsjø som vil få tilsvarande temperaturar i dagane som følgjer.

Begge stadane kan få temperaturar ned mot 20 minusgrader i veka som kjem, fortel meteorologen.

– Dette er klassiske stadar som får det veldig kaldt, så det er absolutt ikkje første gangen det har vore så kaldt der, fortel meteorologen.

Aller først vil den kalde lufta treffe stadar som her på Finnmarksvidda. Foto: Hanne Larsen

Skydekke over hovudstaden

Skyene som har lagt over Oslo dei siste vekene vil halde seg og beskytte hovudstaden frå dei aller kaldaste temperaturane.

Frå tysdag og onsdag trekk temperaturen ned mot 6 minusgrader, og det er nettene som blir kaldast.

– Håpet er at skydekket vil sprekke litt opp slik at vi får eit gløtt av sol, seier statsmeteorologen.

Håper på isdekke på Savalen

Årleg kjem eit hundretals fiskarar for å teste fiskelykka på isen på Savalen.

Faktisk blir det teke meir fisk på vinteren enn det blir gjort med garn på hausten.

Trond Leet, i Savalen fiskeforeining gler seg til det kjem farbar is på vatnet, men fortel at det er nokre veker att til sesongen.

– Vi er vande med kulde, så det er ikkje noko problem med litt frost, fortel han om temperaturane.

Og kanskje kan dei tosifra minusgradene gje fiskarane noko å stå på om nokre veker.

Ifølge isvarselet til NVE, er det store lokale skilnadar i landet på farbar is. Dei fleste stadane må ein opp fleire hundre høgdemeter for å finne trygg is no.

Det er venta at isen vil styrke seg fleire stadar den komande veka.

Det blir store skilnadar i temperatur i landet den komande veka. Foto: Meteorologisk Institutt

Best i vest

Regnbyen Bergen kjem ikkje til å leve opp til sitt rykte i komande veke.

– Vêret på Vestlandet ser jo heilt utmerkt ut i starten på veka med lange periodar med sol og flott haustvêr, fortel meteorologen.

Vestlandet ligg midt mellom høgrykket frå nord, og eit lågtrykk i vest. Difor vil temperaturane ligge rundt 4-5 plussgrader til sterk kontrast frå resten av landet.

Det er elles meldt svak vind frå aust over heile landet, og frisk bris i enkelte fjell- og fjordstrøk.

– Det er skjerf og lue som gjeld den komande veka, konkluderer Granerud.