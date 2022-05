I helga snødde det i Valdres – til pinsen kjem sommarvêret i sør

– Om vi ikkje får 20 grader i dag er det gode moglegheiter i neste veke, fortel statsmeteorolog Julie Solsvik Vågene om vêret på Vestlandet.

Helga vi har lagt bak oss i sør bar lite preg av at juni månad står for døra.

I Valdres fekk islandshestane eit lag nystøv over manen.

Men det er siste porsjon snø i Valdres, fortel statsmeteorolog Per Egil Haga.

– I kortheit er det høgtrykk, pent og varmt i nord, lågtrykk med ustabile luftmassar med regn i sør, fortel han om dei komande dagane, seier Haga.

Altså kan Finnmark, Troms og delar av Nordland nyte sommerlige temperaturar opp i mot 20 varmegrader mot helga.

VARMT: I Nord-Noreg er det berre å nyte sommaren opp i mot helga. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Medan det i Sør-Noreg for det meste vil halde seg under 20 varmegrader fram mot pinsehelga.

– Når vi kjem til pinse så snur det

Det er store omveltingar i sirkulasjonen i atmosfæren desse dagane, ifølgje meteorologen.

I pinsehelga vert vêrkartet snudd på hovudet og det er venta høgtrykk i sør og lågtrykk i nord. Temperaturen i nord vil falle med 10 grader enkelte stadar og vêret vert prega av regn.

– I løpet av pinsen blir det over 20 grader i sør, lover Haga.

I hovudstaden kan det kome opp i 22-23 grader og det er venta lettskya pent vêr i helga.

OVER 20 GRADER: Nedkjøling på Grotlesanden i Bremanger. Foto: Lilli Ann Seljeseth

Vil vare ut i juni månad

I sør vil penvêret mest truleg vare inn i komande veke medan sjansane for regn aukar mot helga.

– No ser det ut til at vintervêret er over her i sør, seier Haga.