I fjor gikk det galt med juletre-frakten - Nå slutter Bergen med årelang tradisjon

Bergen kommune skal slutte med den 74 år lange tradisjonen med å sende juletre til vennskapsbyen Newcastle. Det skriver Bergensavisen.

Da juletreet skulle fraktes fra Voss til Bergen i fjor, endte det med skader for et sekssifret beløp. Under transporten traff treet nemlig flere skilt, lykter og utstyr langs veien.

Offisielt er grunnen til at de nå slutter med dette at Newcastle har lagt fram en handlingsplan om å bli en karbonnøytral by innen 2030. Men ifølge saksutredningen, har flere engelskmenn antydet at juletreene fra Norge har vært noe pistrete, skriver BA.