I fengsel for eldspåsetting

Ein mann i 20-årar er dømd til fengsel i to år for eldspåsetting. I februar i fjor knuste han ei rute i ei terrassedør til eit husvære i Nordfjord. Han kasta deretter inn ei flaske med bensin, der det var sett ei tøyfille i tuten på og som han hadde sett fyr på. Han kasta også inn ei kanne med bensin. Det oppstod brann og røykutvikling i leiligheta som slokna av seg sjølv. Til fråtrekk frå fengselsstraffa går 330 dagar som han har site i varetekt. Han må og betale erstatning på 150 000 kroner til IF Skadeforsikring.