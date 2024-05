I dag vart streiken trappa kraftig opp - over 70 i streik ved HVL

Omlag 3.500 medlemmer i Unio og Akademikerne er no tekne ut i streik. Det kan få store konsekvensar, mellom anna for studentar ved høgskular og universitet i Noreg. Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Bergen er 78 personar i streik, ifølgje skulen sin heimesider. Dei skriv vidare at dei førebels ikkje har oversikt over konsekvensane for HVL sine studentar. Ved Universitetet i Bergen er 118 tilsette i streik.