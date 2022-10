I dag stengjer den største barnehagen i Bergen

Over 50 av 70 tilsette i Espira Ulsetskogen barnehage i Åsane er no ute i streik. Dermed må barnehagen stengja dørene måndag. Det råkar over 200 barn, og eit foreldrepar må no ta ulønt permisjon for å vera heime, skriv BA. Streiken råkar også Bømlo kommune hardt, der seks av åtte barnehagar har eit kraftig redusert tilbod.