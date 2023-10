I dag startar lang periode med buss for tog frå Bergen

Fra og med dag og åtte veker framover er det store endringar for dei som skal ta toget til og frå Bergen. Dette grunna arbeid med dobbeltsporet mellom Arna og Bergen og ny godsterminal på Nygårdstangen. Den førstkommande veka er det buss for tog på strekninga Bergen-Voss, medan det vert buss for tog mellom Bergen og Arna frå og med neste veke og til 20. november, skriv Vy.