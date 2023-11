Onsdag morgon varslar Brigg Vind at dei trekkjer seg frå konkurransen om å delta i fyrste kapittel i den store norske havvind-satsinga, Sørlige Nordsjø II.

Fristen går ut klokka tolv, og det er knytt stor spenning til kor mange som blir med.

Bakgrunnen er at det har gått politisk prestisje i saka, og at fallhøgda er stor.

– Tildelinga av prosjektet på Sørlige Nordsjø kjem på eit lite gunstig tidspunkt. Det er slett ikkje sikkert at nokre selskap vil by slik vilkåra er, skriv redaktør i Energi og Kima, Anders Bjartnes.

Tidlegare i veka vart det klart at den danske havvind-giganten Ørsted trekkjer seg frå konkurransen.

Frå før har også Norsk Hydro, Aker, Vattenfall og Seagust uttrykt at innsatsen blir for høg og at rammevilkåra ikkje er gode nok.

Eit anna jartegn kjem frå Storbritannia. Då britane heldt auksjon på eit havvindprosjekt i september, kom det ingen bod.

Forklaringa er leverandørtrøbbel, forseinkingar, inflasjon og renteaukar.

Av same grunn er havvindprosjektet Trollvind lagt på is.

Shell har varsla at dei kjem med ein pressemelding i 12-tida.

– Vil auke presset på regjeringa Ekspander/minimer faktaboks Hilde Øvrebekk, kommentator i Stavanger Aftenblad – Eg tenkjer at det godt kan hende at det er kjem inn nok søknader til prekvalifiseringa. Det betyr at regjeringa kan halde moglegheitene for å søkje i februar opne. Samtidig vil det auke presset på regjeringa for å endre kontraktane slik at det blir opna opp for endå meir subsidiar. Havvindutbygging er ikkje lønnsamt med dei kostnadene som er i dag, berre sjå til USA og Storbritannia der selskap har teke store nedskrivingar eller late vere å søkje i auksjonane. Regjeringa bør ta ein fot i bakken og vurdere om vi skal subsidiere denne næringa med meir poeng frå fellesskapen. Spesielt når det ikkje er nokon garanti for at dette nokon gong vil lønne seg for Noreg

Sørlige Nordsjø II er den blå ruta nede ved danskegrensa. I oktober lanserte EU ein ny vindkraftpakke som blir beskriven som ei handsrekking til ein vindkraftindustri i krise. Foto: NVE

Statsråden: – Det bekymrar meg ved at eg er merksam på det

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har tidlegare sagt at han må ha seks søknader på bordet for at bodrunden i februar skal gå som planlagt.

Under Havvindkonferansen i oktober uttrykte statsråden både optimisme og bekymring frå scena.

På spørsmål om det ikkje kjem nokre bod, svarte han:

– Politisk sett må vi då vurdere kva vi skal gjere. Om vi skal utsetje oppstarten, eller kva vi gjer. Men eg trur at det er aktørar som kjem til å levere.

På spørsmål om han hadde merka seg ikkje-interessa i den britiske auksjonen, svarte han:

– Det bekymrar meg ved at eg er merksam på det. Dette gjeld store industriprosjekt som er i eit krevjande kostnadsbilete som skal gjennomførast i ei samanhengande verdikjede med utfordringar.

På same tid i fjor uttalte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at havvind-satsinga helst bør betale for seg sjølv, og at han vil støtte utbyggjarane «med så lite pengar som mogleg». Foto: Heiko Junge / NTB

Kom ingen bod på britisk auksjon

Då Trollvind vart lansert i fjor sommar, uttalte Equinor at prosjektet var lønnsamt i seg sjølv, og at det ikkje var behov for subsidiar.

Sidan har kostnadsoverslaga for den norske havvind-satsinga vakse for kvar utrekning.

Frå «forventa» 9 milliardar kroner og ein «maksgrense» på 15 milliardar kroner, til det siste overslaget på 23 milliardar kroner.

Justert for inflasjon er talet i praksis 24 milliardar kroner, og i eit innlegg i Dagens Næringsliv listar leiar for Energikommisjonen, Lars Sørgard, opp seks grunnar til å setje havvindsatsinga på pause.

Det er òg strid om straumen frå vindturbinane ved danskegrensa skal inn i «hybridkablar» (som går «begge vegar») eller berre gå direkte til det norske fastlandet (via «radialkablar»).

Til så lenge er avgjerda til regjeringa at kablane berre skal gå til Noreg.

Norges klimagassutslipp og klimamål målt i millioner tonn CO₂-ekvivalenter 0 20 40 60 millioner tonn CO₂-ekvivalenter ? Trykk for forklaring av CO₂-ekvivalenter. 1990 2000 2010 2020 2030 Norges klimamål 23,1 mill. tonn årlig SSB Kilde: Gå til NRKs Klimastatus Hva er Norges klimamål? Innen 2030 skal Norge kutte minst 55 prosent av klimagassutslippene i forhold til 1990-nivå. Målet skal nås i samarbeid med EU. Innen 2050 skal 90-95 prosent av norske utslipp kuttes. Dette betyr at vi må kutte utslipp i rekordfart. De siste ti årene har vi klart å kutte rundt 5 millioner tonn, de neste ti skal vi kutte rundt 25 millioner tonn. Hvordan skal Norge nå klimamålet? Norge skal kutte utslipp på to måter, fordi utslippskildene kan deles i to: Kvotepliktige utslipp: Dette er særlig utslipp fra industri og olje/gassplattformene. Utslippene er omfattet av EUs kvotesystem: For å slippe ut klimagasser må industrien kjøpe tillatelser (kvoter) i EU til den prisen kvotemarkedet bestemmer. Stadig høyere pris og færre kvoter skal tvinge frem utslippskutt der det er enklest å gjennomføre. Ikke-kvotepliktige utslipp: Dette er klimagassutslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og oppvarming i bygg. Dette kalles ikke-kvotepliktig sektor fordi man ikke trenger kvoter for å slippe ut klimagasser. Hvordan Norge kan kutte utslippene i denne sektoren er beskrevet i fagrapporten «Klimakur 2030». Politikerne bestemmer hvilke av tiltakene fra rapporten som skal iverksettes. Norge kan også kutte ikke-kvotepliktige utslipp ved å betale for utslippskutt i andre europeiske land. Regjeringen sier at de planlegger å klare målene uten å bruke denne muligheten, men den kan brukes hvis det blir «strengt nødvendig». For Norge er utslippene i de to sektorene omtrent like store: I 2019 slapp de ut rundt 25 mill. tonn klimagasser hver. Hva skjer om Norge ikke når klimamålet? Det kan bli politisk pinlig. En sannsynlig løsning er at Norge velger å betale for utslippskutt i andre land. Norge kan også bli ilagt sanksjoner dersom vi ikke når målene vi har avtalt med EU. Norge skal jevnlig rapportere kutt til FN, i tråd med målene satt i Parisavtalen. Her er det ikke fastsatt noen sanksjoner for dem som ikke oppfyller forpliktelsene sine.

– Stor risiko for at Noreg hamnar bakpå

Det internasjonale energibyrået (IEA) har anslått at den globale havvindmarknaden vil vekse med 13 prosent kvart år, og at det vil ha ein samla installert kapasitet på 560 GW i 2040.

Ambisjonen til regjeringa er at Noreg skal stå for 30 GW av denne havvind-kapasiteten.

Eller med eit enklare bilete: 1500 vindturbinar.

I dag er talet 13.

Vegen fram er altså lang, og i fjor fekk DN tak i eit internt UD-notat som åtvara om at det er «stor risiko for at Noreg hamnar bakpå på havvind».

Bakgrunnen var eit havvindtoppmøte med regjeringsleiarar frå Tyskland, Nederland, Belgia og Danmark der Noreg ikkje var invitert.

«Når det vert snakka om Nordsjøen som Europa grøne kraftverk utan at Noreg er med, inneber det at Danmark er i ferd med å ta ein leiarposisjon som kan vere vanskeleg å innhente», åtvara UD-notatet.

Nokre havvindprosjekt som aldri skjedde Ekspander/minimer faktaboks Trollvind (2023): Flytande anlegg som skulle gi straum til plattformene på Troll-feltet. I mai la Equinor prosjektet i skuffa – selskapet meinte det vart for dyrt. Havsul (2021): NVE gav i 2008 konsesjon til vindkraftverk utanfor Møre-kysten. Regjeringa heldt oppe vedtaket i 2009. I 2021 vart Havsul I stoppa av regjeringa. Det vart lagd veikt på stramma inn praksis og at opphavleg konsesjon og konsekvensutgreiing var gammal og utdatert. Siragrunnen (2015): Havvindanlegg utanfor kommunane Sokndal og Flekkefjord. Regjeringa sa nei av omsyn til trekkfugl, fiskeri og landskap. Vannøya (2009): Botnfast havvind på Vannøya i Troms, men selskapet la prosjektet i ei skuffe i 2009. Grunnen var at området er viktig for fiskerinæringa. Fosen (2009): Omfattande planar om botnfast havvind utanfor Åfjord i Osen og Roan kommunar i Trøndelag. Prosjektet vart avslutta på grunn av manglande nettkapasitet i området.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) trur likevel at havvind vil forsyne det norske straumnettet med kraft «i god tid før 2030».

Andre tviler til at Noreg vil ha noko som helst havvind innan 2030.

I ein kronikk i Nettavisen skriv Sigurd Jorde i Manifest Analyse at berre sterkare verkemiddel og «statleg eigarskap kan redde havvind».

Året 2030 er sentralt fordi Noreg har forplikta seg til å kutte utsleppa med 50–55 prosent innan det.

NRK forklarer Hva er regjeringas satsing på havvind? Hva er regjeringas satsing på havvind? Hva er regjeringas satsing på havvind? I februar ble det bestemt at Regjeringen åpner for utbygging av havvind i Nordsjøen. Olje- og energidepartementet har sendt et forslag på høring til inndeling i utlysningsområde for både Utsira nord og Sørlige Nordsjø II. Ved Utsira nord er det snakk om flytende havvind, mens vindturbiner i Sørlige Norsjø II vil være bunnfaste. Hva er regjeringas satsing på havvind? Hvor skal vindturbinene til havs stå? Selv om området ved Sørlige Nordsjø II ligger helt på grensen mot Danmark så skal kraften bare kobles til Norge. – Det handler om å sikre tilgang på ren og rimelig kraft. Det er situasjonen vi står i nå en påminnelse om, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), da han la frem satsingen. Hva er regjeringas satsing på havvind? Når skal dette stå klart? Støre anslår at de første vindmøllene til havs vil komme på siste halvdel av 2020-tallet. Feltene vil kunne lyses ut høsten 2022. Auksjon skal være hovedmetoden. Hva er regjeringas satsing på havvind? Er alle enige i at dette er en god idé? Satsingen har møtt motbør. Opposisjonen frykter at det ikke vil være lønnsomt og at skattebetalerne må ta risikoen. Dette fordi kraften ikke kobles på et europeisk marked. Regjeringen er dermed blitt kritisert for at satsingen er avhengig av subsidier. Forrige kort Neste kort