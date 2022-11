Hytteforbundet reagerer på nettleige-grep

– At Statnett og regjeringa tek «æra» for at straumkostnadene kanskje blir reduserte for forbrukarane er eit hån mot hytteeigarane, som ikkje har straumstøtte, seier styreleiar i Noregs Hytteforbund (NHF), Trond G. Hagen.