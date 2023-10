Hyllestad risikerer dagbøter

Hyllestad risikerer å måtte betale dagbøter på 5000 kroner. Det skriv Kommunal Rapport. Hyllestad er ein av 15 kommunar i Noreg som manglar ein såkalla tilgjengelegheitserklæring på nettsidene sine. Den opphavlege fristen for å ha dette på plass var for åtte månader sidan. Kommunane har no fram til 17. oktober med å få dette på plass, elles vil dei bli ilagt dagbøter.