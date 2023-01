Hyllestad-mann nektar å la seg avhøyre

Mannen som er sikta for å ha tømd brennbar væske på ei kvinne i Hyllestad, har nekta å la seg avhøyre så langt. Fleire titals politifolk var med på pågripinga i romjula av den tidlegare valdsdømde mannen. Mannen er sikta for forsøk på grov kroppsskade mot ei kvinne, skremmande framferd, skadeverk og brot på besøksforbod. Tenestestadleiar for politiet, Åge Løseth, seier det blir gjort ei prejudisiell observasjon av mannen. Det betyr at ein psykiater skal vurdere om mannen er strafferettsleg tilrekneleg eller ikkje. - Når denne observasjonen er ferdig, vil sikta ta stilling til om han vil forklare seg eller ikkje, seier Løseth.