Han gjev tydelege kommandoar, og spelarane gjer som dei får beskjed om.

Eirik Horneland har forma dette laget i sitt bilete. Dei som er her er handplukka.

Ikkje berre for det dei kan om fotball, men for kven dei er som personar.

– Verdiar og haldningar er det viktigaste for meg. Det er det avgjerande når vi skal få nye i gruppa, seier haugalendingen som tidlegare har trent Rosenborg og Haugesund.

– Den gruppa vi har no er heilt «spot on» når det gjeld kultur. Haldningane i garderoben er dei beste eg har hatt som trenar.

Pilane peiker oppover for Brann no. Men det er ikkje lenge sidan klubben nådde eit nullpunkt.

Skandale og vendepunkt

I august 2021 var Eirik Horneland usikker på om verdiane i spelargruppa i Brann var slik at han kunne vere trenaren deira.

Den såkalla nachspielskandalen hadde eksplodert i den sportsleg hardt prøva bergensklubben.

Brann-spelarane var i ei tillitskrise. Mellom by og lag. Mellom spelarar og trenarar.

Det var sterke reaksjonar etter nachspielskandalen på Brann Stadion Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

Til saman tolv Brann-spelarar var på den ulovlege festen. To spelarar forsvann frivillig i oppryddinga. Ein fekk sparken.

– Men det vart og eit vendepunkt, seier Horneland no.

– Me fekk ein retning på det etter den skandalen. Me fekk ein gjeng som ønska å vere med i den retninga. Derfrå har me bygd, og derfrå skal me bygge vidare.

Fekk skryt for å seie ifrå

Horneland fekk mykje skryt for korleis han sto fram etter nachspielet. Han sa klart frå om kva han meinte.

Sjølv skildrar 47-åringen vekene etter hendinga som utruleg vanskelege.

Men han valde å stå i det.

– Det var rett val å halde fram. Spelargruppa gjekk i seg sjølv. Vi definerte kven vi vil vere og kva verdiar vi har. Etter kvart har vi opplevd at byen byrja å tru på oss igjen.

FEKK SKRYT: Brann-trenaren fekk skryt for at han sa klart frå om kva han meinte etter nachspiel-skandalen. Horneland bad dei aktuelle spelarane om å stå fram, noko dei seinare gjorde. Foto: Marit Hommedal / NTB

Vil gjere opp for seg

Mathias Rasmussen fekk ein skriftleg åtvaring frå Brann etter å ha delteke på nachspielet i ein kortare periode.

– Når ein drit seg så mykje ut som eit lag, får ein eit veldig behov for å revansjere seg. Då vil ein vise at ein eigentleg har gode verdiar, seier lyngdølen.

Han får støtte frå Ruben Kristiansen, som hadde gått heim før den ulovlege stadionfesten.

NØGD: Ruben Kristiansen er godt nøgd med toppidrettskulturen i Brann no. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Det gjorde det lettare å bygge ein kultur frå botn. Vi var ikkje der vi ville då. Og vi hadde kanskje ikkje dei riktige typane i laget, om det er lov til å seie.

Begge hyller toppidrettskulturen i laget no.

– Det er det beste eg har opplevd som spelar, seier Rasmussen. – Den gjengen som er her no er handplukka. Det er ikkje den same gjengen som då eg kom til Brann.

Han lovpriser både prestasjonskulturen og det sosiale samhaldet i spelargruppa.

FEKK REFS: Mathias Rasmussen vart i fjor kåra til årets spelar i OBOS-ligaen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Byen og laget

Få dagar etter nachspielet, 15. august 2021, vert den utskjelte spelargruppa møtt med pipekonsert og stille av eige publikum på Brann Stadion.

Men kampen mot Sandefjord ender mirakuløst nok med heimesiger. Eirik Horneland går jublande ned på kne etter ei veke der han nesten ikkje har tenkt på fotball i det heile.

– Det var noko som skjedde i denne kampen. Sjølv om supporterane gav beskjed om at spelarane sin oppførsel var uakseptabelt, viste dei og at kjærleiken til klubben var der framleis.

Horneland seier det gav eit grunnlag for å bygge opp at tilliten til publikum.

STERK BORTE-STØTTE: Brann-fansen mobiliserte stort både på borte- og heimebane i fjor. Her jublar dei for Vegard Leikvoll Moberg sin avgjerande scoring seks minutt på overtid mot Skeid. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Genuin kjærleik

I fjor reiste rekordmange bortesupportarar med bergenslaget i OBOS-ligaen. Berre to lag i Noreg hadde fleire tilskodarar heime.

– Vi merka at publikum ønska å vere med oss å bygge opp att. Det var heilt avgjerande. Vi var jo under nullpunktet.

Horneland skildrar Brann-publikumet som heilt unikt.

– Det er ein genuin kjærleik mellom byen og klubben. Den må vi ikkje kaste på sjøen. Den kan vi ikkje ta lett på.

Søndag er det på ny teljande kamp for Brann. Då kjem Haugesund på besøk i cupen.