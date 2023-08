Hydrogen-milliardar blir ikkje brukte

I fjor fekk ti skip tilsegn om støtte frå Enova på 1,98 milliardar kroner for å gå over til hydrogen og ammoniakk som drivstoff.

Men så langt har ikkje støtta ført til ei einaste investeringsavgjerd. Årsaka er at Enova dekkjer halvparten av meirkostnadene for ombygginga av skipa, og at reiarlaga meiner risikoen er for stor.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) seier til NTB at det er synd at dette skjer.