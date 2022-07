Hydro-overskot på 3,6 mrd. - berre i Vestland

Hydro sine metallverk har fredag lagt fram tidenes kvartals- og halvårsresultat. Konsernet sine tre metallverk i Vestland har til no i år eit samla overskot på over 3,6 milliardar kroner. Verket på Husnes har til no i år tent 1,7 mrd., Årdal 1,4 mrd. og Høyanger nær 500 millionar kroner. Hydro forklarer resultet med høge prisar på aluminium.