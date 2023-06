Hydro først med å resirkulera aluminium med grønt hydrogen

Hydro har produsert aluminium med grønt hydrogen som energikjelde.

Testen er eit steg vidare på vegen mot karbonfri aluminium, skriv Hydro i ei pressemelding.

– Me er svært fornøgde med å gjennomføra denne testen, som er eit bevis på Hydros engasjement for å kutta utslepp. Når me fjernar karbonutsleppa frå energikjelda me brukar, kan me i framtida klara å produsera karbonfritt, resirkulert aluminium frå brukt skrap, seier konserndirektør Paul Warton i Hydro Extrusions.