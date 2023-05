Hydro-angrepet er oppklart

Dataangrepet på Hydro i 2019 leidde til ein stor, internasjonal politiaksjon i 2021. No er etterforskinga over og Kripos meiner at «Noregs største sak innanfor datakrim» er oppklart. Målet er å få sakene ført for retten i Ukraina og Sveits, dit spora leier.

– I grove trekk veit vi kva, korleis og kven som stod bak, seier påtalejurist Knut Jostein Sætnan i Kripos til NTB.

Til saman 56 mistenkte er så langt namngitt og kartlagde.

Hackarangrepet mot Hydro skjedde 19. mars 2019. Selskapet nekta å betale utpressarane løysepengar for å få tilgang til eigne datasystem.