Hvitt pulver funnet på NHH

En ansatt ved Norges Handelshøyskole (NHH) fant et brev med et hvitt pulver i posthyllen sin mandag. BT omtalte funnet først.

Nå skal pulveret undersøkes av politiet.

– Dette er leit for den ansatte. Vi vet ikke om dette er en veldig dårlig spøk eller om det er noe mer alvorlig. Det er det for tidlig å si noe om, sier Geir Michalsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Den ansatte har vært på ferie, så det er uklart hvor lenge brevet har ligget i hyllen.