Denne morgenen kjører bussjåfør Arne Ingar Åkvik en skolerute på Os i Bjørnafjorden kommune for å plukke opp rundt 20 barneskoleelever som bor langs en farlig skolevei.

Åkvik elsker jobben sin, og er på fornavn med passasjerene sine.

– God morgen! Er du trøtt i dag, Vilde?

Slike scener er imidlertid truet landet over, viser tall fra en samlet transportnæring.

– Vi er avhengig av å få en større tilstrømming. Dette begynner å bli kritisk. Buss-Norge blør, sier bussjåfør Åkvik.

TRUET: Rutetilbud i hele Norge kan stå i fare om få år dersom man ikke får snudd den negative rekrutteringstrenden. Foto: Linnea Skare Oskarsen

Forverret etter pandemien

Etter tiår med rekrutteringsutfordringer, har sjåførmangelen blitt enda verre. Nå roper næringen varsko:

Hver tredje bussjåfør i Norge er over 60 år.

To av tre har passert 50 år, viser tall fra næringen.

1000 bussjåfører må rekrutteres hvert år de neste 8 årene, ifølge NHO transport.

bussjåfører i Norge Ekspandér faktaboks Snittalderen på yrkesaktive bussjåfører i Norge er 51,5 år. 28,8 prosent er over 60 år.

En kartlegging NHO transport gjorde i 2017, viste at Norge må rekruttere 1000 sjåfører i året frem til 2030.

Yrkestrafikkforbundet hevder at dette tallet er doblet etter pandemien.

I Bergen, Trondheim og Tromsø er 35 prosent over 60 år. 650 faste ansatte har skiftet jobb gått av med pensjon eller flyttet tilbake til sitt hjemland siden 2017.

Kun 8 prosent av yrkesaktive bussjåfører i Norge er kvinner. Kilde: NHO Transport, Yrkestrafikkforbundet, Tide

Men Yrkestrafikkforbundet estimerer at tallet har doblet seg etter pandemien etter at utenlandske sjåfører forsvant under pandemien.

– Jeg tror kanskje ikke vi er flinke nok til å fortelle hvor meningsfylt og hyggelig den jobben er, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO transport.

HÅPER PÅ FLERE: Bussjåfør Arne Ingar Åkvik håper flere vil få øynene opp for sjåføryrket. Foto: Linnea Skare Oskarsen

Kan ramme skoleskyss landet over

Gjennom sine 15 år som bussjåfør i Bergen og omegn, har Åkvik sett forholdene forverre seg.

– Sjåførmangelen er formidabel i hele bransjen. Det gjelder ikke bare her, men i hele Norge, sier han.

Om man ikke får snudd den negative rekrutteringstrenden, kan altså en tredjedel av næringen stå uten sjåfører innen få år.

Det kan ramme sårt trengte ruter, som skoleruter, skriver NHO Transport i et brev til Vestland fylkeskommune.

Trenden er nasjonal.

FARLIG SKOLEVEI: Bussruten på Os til Borgafjellet barneskole kjører på en strekning som er kategorisert som farlig skolevei. Rundt 20 elever tar bussen til skolen hver dag. Foto: Linnea Skare Oskarsen

Avhengig av pensjonister

Rekrutteringsutfordringene bekymrer Jim Klung, leder i Yrkestrafikkforbundet.

– Hvis vi ikke klarer å snu denne trenden her, så blir man til slutt nødt til å innstille avganger. Da vil det ikke være sjåfører til å kjøre passasjerene, og det er en situasjon ingen ønsker å komme i, sier Klung.

Bemanningen er nå så presset at bransjen er avhengig av pensjonister som kjører deltid eller heltid, for å få hjulene til å gå rundt.

– Det er helt avgjørende for å opprettholde tilbudet. Per dags dato hadde det ikke gått uten pensjonistene, det er helt sikkert, sier Klung.

Han lister misnøye med lønn og arbeidsforhold som de mest sentrale grunnene til rekrutteringsutfordringene.

Hard konkurranse om yrkessjåfører

Næringspolitisk sjef Lunde i NHO Transport mener på sin side at hovedutfordringen er lav arbeidsledighet i landet. Det fører til hard konkurranse om arbeidstakere.

TRENGER ANSATTE: NHO transports næringspolitiske sjef, Jofri Lunde, mener sjåføryrket blir ufortjent nedsnakket. Foto: Eva Storm Hanssen / Moment Studio

– Vi må bli flinkere til å fremsnakke yrket. Jeg tror yrket er bedre enn enkelte vil ha det til, sier hun og legger til:

– Situasjonen er krevende, men det er potensial her. Vi må bli flinkere til å synliggjøre hva denne jobben gir av muligheter.

Statssekretær Maria Schumacher Walberg (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, mener flere hele, faste stillinger er en del av løsningen.

– Selv om arbeidsløsheten er lav, er det mange som står utenfor arbeidslivet og som ønsker å jobbe. Derfor er det å kvalifisere dem med for eksempel bussjåførkurs noe Nav prioriterer, sier hun.

Vil spre engasjement for jobben

På Os svinger bussjåfør Åkvik inn til Borgafjellet skole og slipper elevene av.

– Jeg ser egentlig hvordan vi praktisk må løse det, og det er å fortelle om hvor fint dette yrket er, sier han.