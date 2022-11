Hussein (9): – Det var skummelt, eg blei veldig redd

– Det gjorde litt vondt. Eg fekk vondt i kneet, og det var vanskeleg å gå, fortel ni år gamle Hussein Zeydan.

Zeydan blei slått over ende då bilen trefte han på sparkesykkelen.

Han fekk smerter, men var ikkje alvorleg skadd. 9-åringen hadde på seg hjelm.

– Eg hadde leika og skulle heim. Ein bil var bak meg og krasja då eg skulle svinge. Eg måtte hoppe vekk og fall i bakken.

Han fekk hjelp av ein vaksen til å komme seg heim, før han blei køyrd til legevakta av familien sin. Guten blei deretter sendt vidare til sjukehuset på Nordfjordeid for ytterlegare kontroll.

– Eg var ved sjukehuset nokre timar, fortel han.

Ingen har meldt seg

Det var torsdag kveld at politiet fekk melding om at ein gut var påkøyrd ved parkeringsplassen ungdomsskulen i Måløy.

– Vi fekk opplyst at ein gut på ni år er påkøyrd av ein svart eller mørk bil, og føraren er ei kvinne, sa operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen i politiet.

Politiet har etterforska saka utan finne ut kven som køyrde, trass oppmoding om at bilføraren tar kontakt. Dei har også bede om tips og eventuelle vitne i saka, men fredag ettermiddag hadde det ikkje kome inn noko nytt i saka.

SKRUBBSÅR: Hussein Zeydan blei ikkje alvorleg skadd, men fekk vondt i foten og litt skrubbsår. Foto: Seline Larsen / NRK

Redd for å bli treft igjen

To dagar etter ulykka møter vi guten heime i Måløy. Han har eit skrubbsår på handa etter fallet.

No har han det mykje betre og kan stå på sparkesykkelen sin att. Men han er redd for å bli treft av ein bil igjen.

Han snakka med politiet etter ulykka og trur han skal prate med dei igjen. No ønskjer han at føraren av bilen melder seg.

Mamma Aliya Baker seier at sonen brukte refleks då han var ute og at han skulle vere heime innan kl. 18. Ho seier at i Syria ville ho aldri latt han gå ute etter klokka 17.

– Men i Noreg skal dette vere trygt. Vi tenker på alle borna som leiker der oppe. Neste gong er det kanskje nokon andre sitt barn.

Ho har ei oppmoding når slikt som dette skjer.

– Kvifor ikkje stoppe og hjelpe? Sjåføren burde gjort det og også seie ifrå til meg, seier Baker.