Huset var vasket, bursdagskaken sto klar og flagget var heist. Så brant huset ned.

– Kaken sto klar og huset var vasket, sier Irmelin Kårtveit (25).

Samtidig som den voldsomme brannen begynte å ta seg opp på Sotra torsdag ettermiddag, steller hun og familien i stand en bursdagsfeiring i hagen på Kårtveit.

Familien skal feire 51-årsdagen til faren hennes, Jan-Ove Kårtveit.

– Den egentlige planen var at vi skulle kose oss ute. Vi gjorde alt klart og pakket inn gaver i solskinn på terrassen.

Familien rakk å flagge, men fikk aldri kommet ordentlig i gang med bursdagsfeiringen.

Feiringen gikk opp i røyk

Mens familien venter på at faren skal komme hjem fra jobb, drar datteren ut en kort tur inn til byen med hunden.

Familien har sett røykskyen fra brannen, men den er ennå langt unna.

– Jeg hadde ikke med meg så veldig mye. At vi skulle evakuere, var ikke i mine tanker.

På grunn av sterk vind, beveger brannen seg i stor fart mot huset.

Bildet endrer seg raskt. Rundt klokken 16.30 får foreldrene beskjed om at de må evakuere fra huset.

Tiden er kort. De neste minuttene er hektiske.

– Foreldrene mine kastet propanflaskene i bobilen og kjørte av gårde med alle bilene våre. De fikk ikke tatt med seg stort mer enn det.

HEKTISK: Mens Irmelin (25) var ute med hunden, ble foreldrene evakuert. – Foreldrene mine kastet propanflaskene i bobilen og kjørte av gårde med alle bilene våre, sier hun. Foto: Therese Pisani / NRK

Låner svigerfarens klær

Noen timer sener fikk foreldrene beskjed om at huset deres hadde brent ned. Selv fikk Irmelin vite at barndomshjemmet var borte i en telefonsamtale med moren.

Familien har bodd i huset på Kårtveit de siste tjue årene.

– Jeg hylgråt. Jeg var rett og slett i sjokk. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre.

Nå står de tre uten bosted. Familien har mistet alt av eiendeler. Det eneste de klarte å redde, var bilene som sto utenfor huset.

Natt til fredag overnattet de hos besteforeldrene. Faren hennes har gått rundt i svigerfarens klær.

Besøkte branntomten

Familien var tilbake til branntomten fredag. Det meste var brent ned.

– Det som møtte oss var en grunnmur, ikke stort mer. Vi så pyntegjenstander som vi kjente igjen fra ulike steder i huset. Det var ganske sterkt å kikke på tingene som lå i asken.

Flagget som familien heiste opp i hagen, var en av de få gjenstandene som er igjen.

– Det er tøft. Materielle ting kan vi alltid erstatte, men det er minnene som jeg kjenner mest på nå.

Samler inn penger

Nevøen Michael Lorentsen har opprettet en Spleis-aksjon for familien.

– Jeg er veldig glad i familien. Dette fortjener de. Han fikk ikke feiret bursdagen sin på grunn av brannen. Dette er en bursdagspresang fra alle til ham.

På et par timer har det kommet inn over 40.000 kroner.

– Det setter vi utrolig stor pris på. Vi er veldig takknemlige, sier Jan-Ove Kårtveit.

Datteren forteller at familien er ekstremt takknemlig for all støtten de har fått. Hun har fått mange tilbud om både sovepose, seng, mat, ting og andre ting hun måtte trenge.

– Støtten har vært enorm. Det er helt uvirkelig hvor fantastiske mennesker som finnes der ute. Hjertet er fullt av glede, sier hun.